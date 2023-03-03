Він наголосив, що якщо говорити про підтримку всередині Росії, то така підтримка, безумовно, є. Розвідці відомо, що частина місцевих жителів цих населених пунктів на Брянщині вже приєдналася зокрема до РДК.

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Україна не причетна до подій у Брянську

Представник ГУР наголосив, що події у Брянській області – внутрішньоросійські та Україна не має до них жодного стосунку.

Нагадаємо, що 2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.

Раніше Юсов вже наголошував, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.

Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.

Російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області Росії з метою "показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Чергові вибухи у Брянську

3 березня у Брянську пролунало два вибухи у районі міжнародного аеропорту. Вони заявили про роботу ППО, мовляв "збито український дрон".

Однак потім вони заявили, що "звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр".

Зазначимо, що подібні заяви вже не вперше звучать від окупантів. Нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупаційна адміністрація після тривалих нарад видала потайки розпорядження, як треба висвітлювати "бавовну":