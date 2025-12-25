У России нет перспектив, – генерал армии назвал, какие планы врага по фронту с треском провалились

Россия активизировала атаки на фронте и удары по мирным городам, чтобы давить на США и Европу во время переговоров. Несмотря на массированные штурмы на всех направлениях украинские силы удерживают позиции без стратегических потерь.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что эффективная оборона и контратаки украинских войск лишают Кремль аргументов для навязывания своих условий в переговорном процессе.

Действительно ли Россия имеет успехи в Донецкой области?

Есть отдельные продвижения на сотни метров, которые Россия выдает за наступление. Несмотря на сосредоточение усилий на северном Слобожанском направлении и атаки из Сум, успеха нет. На Волчанском направлении, которое Путин воспринял как "первую победу", также ничего не получилось. На Купянском направлении, где был наш президент, ситуация также под контролем,

– подчеркнул Маломуж.

В Лимане нейтрализовали вражеские группы, вошедшие в город, и хотя идут активные бои с переменным успехом на отдельных участках, ни тактического, ни стратегического прорыва россияне не достигли.

Также Россия пытается наступать на Славянск с севера, чтобы дальше продвигаться на Краматорск и вглубь Донецкой области на юг. Россияне 3 – 4 дня назад проводили массированные штурмы, но благодаря мощным укреплениям и высотам перспектив у врага нет.

"Константиновка является ключевой задачей для россиян как плацдарм для наступления на Краматорск с юга, это город-крепость, который враг пытался атаковать и окружить. Там украинские силы провели чрезвычайно сложные операции, нейтрализуя вражеские усилия в жестоких боях и постоянно выбивая противника из города", – объяснил Маломуж.

Имеет ли Россия перспективы прорыва на Покровском направлении?

На Покровском и Мирноградском направлениях идут активные бои против огромной группировки. Украинские защитники удерживают север Покровска, проводят контратаки к железной дороге и центру, ежедневно уничтожая 100 – 150 вражеских военных только в самом городе, что истощает огромные российские ресурсы.

На флангах у Доброполья идут бои с контратаками с обеих сторон, где Украина имеет успехи и даже продвижение в отдельных секторах. Враг иногда немного продвигается, но украинские силы отбивают атаки или создают огневые "сырые зоны".

Под Мирноградом недавно провели ряд контратак, отбросив противника и уничтожив его логистику и ударные группы, что подтягивались как резерв, а на Великоновоселковском направлении украинские войска усиливают позиции и наносят контрудары, хотя ситуация там сложная и враг продвигается на запад от Угледара.

В районе Васильевки, Александровки и Доброполье Запорожской области идут большие боевые действия, где критически важно не допустить продвижения врага в Доброполье и захвата им господствующих высот, чтобы избежать возможности прямых ударов по Запорожью.

Эта сложная агломерация требует дополнительных сил, но фронт удерживается – враг не имеет тактических продвижений. Поэтому у Путина не будет аргументов для давления в переговорном процессе, когда американцы прибудут с нашими согласованными предложениями. У нас будут аргументы: мы стоим, у врага нет перспектив, а народ Украины не сдается – это наша принципиальная позиция на переговорах,

– отметил Маломуж.

Что еще известно об атаках врага по Украине?