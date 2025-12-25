Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что эффективная оборона и контратаки украинских войск лишают Кремль аргументов для навязывания своих условий в переговорном процессе.

Действительно ли Россия имеет успехи в Донецкой области?

Есть отдельные продвижения на сотни метров, которые Россия выдает за наступление. Несмотря на сосредоточение усилий на северном Слобожанском направлении и атаки из Сум, успеха нет. На Волчанском направлении, которое Путин воспринял как "первую победу", также ничего не получилось. На Купянском направлении, где был наш президент, ситуация также под контролем,

– подчеркнул Маломуж.

В Лимане нейтрализовали вражеские группы, вошедшие в город, и хотя идут активные бои с переменным успехом на отдельных участках, ни тактического, ни стратегического прорыва россияне не достигли.

Также Россия пытается наступать на Славянск с севера, чтобы дальше продвигаться на Краматорск и вглубь Донецкой области на юг. Россияне 3 – 4 дня назад проводили массированные штурмы, но благодаря мощным укреплениям и высотам перспектив у врага нет.

"Константиновка является ключевой задачей для россиян как плацдарм для наступления на Краматорск с юга, это город-крепость, который враг пытался атаковать и окружить. Там украинские силы провели чрезвычайно сложные операции, нейтрализуя вражеские усилия в жестоких боях и постоянно выбивая противника из города", – объяснил Маломуж.

Имеет ли Россия перспективы прорыва на Покровском направлении?

На Покровском и Мирноградском направлениях идут активные бои против огромной группировки. Украинские защитники удерживают север Покровска, проводят контратаки к железной дороге и центру, ежедневно уничтожая 100 – 150 вражеских военных только в самом городе, что истощает огромные российские ресурсы.

На флангах у Доброполья идут бои с контратаками с обеих сторон, где Украина имеет успехи и даже продвижение в отдельных секторах. Враг иногда немного продвигается, но украинские силы отбивают атаки или создают огневые "сырые зоны".

Под Мирноградом недавно провели ряд контратак, отбросив противника и уничтожив его логистику и ударные группы, что подтягивались как резерв, а на Великоновоселковском направлении украинские войска усиливают позиции и наносят контрудары, хотя ситуация там сложная и враг продвигается на запад от Угледара.

В районе Васильевки, Александровки и Доброполье Запорожской области идут большие боевые действия, где критически важно не допустить продвижения врага в Доброполье и захвата им господствующих высот, чтобы избежать возможности прямых ударов по Запорожью.

Эта сложная агломерация требует дополнительных сил, но фронт удерживается – враг не имеет тактических продвижений. Поэтому у Путина не будет аргументов для давления в переговорном процессе, когда американцы прибудут с нашими согласованными предложениями. У нас будут аргументы: мы стоим, у врага нет перспектив, а народ Украины не сдается – это наша принципиальная позиция на переговорах,

– отметил Маломуж.

