Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що ефективна оборона та контратаки українських військ позбавляють Кремль аргументів для нав'язування своїх умов у переговорному процесі.

Чи справді Росія має успіхи на Слобожанщині та Донеччині?

Є окремі просування на сотні метрів, які Росія видає за наступ. Попри зосередження зусиль на північному Слобожанському напрямку та атаки з Сум, успіху немає. На Вовчанському напрямку, який Путін сприйняв як "першу перемогу", також нічого не вийшло. На Куп'янському напрямку, де був наш президент, ситуація також під контролем,

– підкреслив Маломуж.

У Лимані нейтралізували ворожі групи, що увійшли в місто, і хоча йдуть активні бої з перемінним успіхом на окремих ділянках, ні тактичного, ні стратегічного прориву росіяни не досягли.

Також Росія намагається наступати на Слов'янськ з півночі, щоб далі просуватися на Краматорськ та вглиб Донеччини на південь. Росіяни 3 – 4 дні тому проводили масовані штурми, але завдяки потужним укріпленням та висотам перспектив у ворога немає.

"Костянтинівка є ключовим завданням для росіян як плацдарм для наступу на Краматорськ з півдня, це місто-фортеця, яке ворог намагався атакувати та оточити. Там українські сили провели надзвичайно складні операції, нейтралізуючи ворожі зусилля у жорстоких боях та постійно вибиваючи противника з міста", – пояснив Маломуж.

Чи має Росія перспективи прориву на Покровському напрямку?

На Покровському та Мирноградському напрямках точаться активні бої проти величезного угруповання. Українські захисники утримують північ Покровська, проводять контратаки до залізниці та центру, щодня знищуючи 100 – 150 ворожих військових лише в самому місті, що виснажує величезні російські ресурси.

На флангах біля Добропілля точаться бої з контратаками з обох сторін, де Україна має успіхи та навіть просування в окремих секторах. Ворог іноді трохи просувається, але українські сили відбивають атаки або створюють вогневі "сирі зони".

Під Мирноградом недавно провели ряд контратак, відкинувши противника та знищивши його логістику й ударні групи, що підтягувалися як резерв, а на Великоновосілківському напрямку українські війська посилюють позиції та наносять контрудари, хоча ситуація там складна і ворог просувається на захід від Вугледара.

У районі Василівки, Олександрівки та Добропілля Запорізької області точаться великі бойові дії, де критично важливо не допустити просування ворога до Добропілля та захоплення ним панівних висот, щоб уникнути можливості прямих ударів по Запоріжжю.

Ця складна агломерація потребує додаткових сил, але фронт утримується – ворог не має тактичних просувань. Тому у Путіна не буде аргументів для тиску в переговорному процесі, коли американці прибудуть з нашими узгодженими пропозиціями. У нас будуть аргументи: ми стоїмо, у ворога немає перспектив, а народ України не здається – це наша принципова позиція на переговорах,

– зазначив Маломуж.

