Об этом Суспільне Харків 25 декабря рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, информирует 24 Канал.

Что известно о попытке врага зайти в Вильчу?

Захватчики пытались зайти в Вильчу Волчанской общины и инфильтрироваться, но оккупантов удалось разбить.

Они (россияне – 24 Канал) пытались войти в Вильчу, так, были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет,

– рассказал Трегубов.

По его словам, россияне уже отчитались о Вильче, что якобы взяли ее. Трегубов отметил, что та же история, примерно, что со "взятием" Купянска. Он добавил, что оккупанты очень активно пытались и сунули туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения.

"Надо понимать, что именно Волчанское направление, он объективно сейчас сложный, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", – объяснил Виктор Трегубов.

