Об этом Суспільне Харків 25 декабря рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, информирует 24 Канал.
Что известно о попытке врага зайти в Вильчу?
Захватчики пытались зайти в Вильчу Волчанской общины и инфильтрироваться, но оккупантов удалось разбить.
Они (россияне – 24 Канал) пытались войти в Вильчу, так, были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет,
– рассказал Трегубов.
По его словам, россияне уже отчитались о Вильче, что якобы взяли ее. Трегубов отметил, что та же история, примерно, что со "взятием" Купянска. Он добавил, что оккупанты очень активно пытались и сунули туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения.
"Надо понимать, что именно Волчанское направление, он объективно сейчас сложный, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", – объяснил Виктор Трегубов.
Ситуация на фронте: последние новости
Во вторник, 23 декабря, в Генштабе сообщили, что с целью сохранения жизней украинских воинов и боеспособности подразделений ВСУ отошли из Северска.
По состоянию на 24 декабря Россия активизировалась возле Мирнограда. В регионе враг сосредоточил около 10 подразделений. Силы обороны усилили защиту города.