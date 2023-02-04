Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. По ее словам, Россия сосредоточена на боевых действиях на Востоке, но сохраняется возможность неожиданного удара на Юге Украины.

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Оккупанты держат Юг в поле зрения

Гуменюк заявила, что Силы обороны готовы к развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику России. Она добавила, что тактика армии оккупантов постоянно меняется.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне маневрируют имеющимися ресурсами.

То, что они опрокидывают подготовленные силы на Восток – понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения, они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен неожиданный активный удар,

– сказала Гуменюк.

Что известно об угрозе нового наступления России