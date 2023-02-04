Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. За її словами, Росія зосереджена на бойових діях на Сході, але зберігається можливість несподіваного удару на Півдні України.
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Окупанти тримають Південь у полі зору
Гуменюк заявила, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій і продовжують ретельно відстежувати тактику Росії. Вона додала, що тактика армії окупантів постійно змінюється.
Речниця ОК "Південь" зазначила, що росіяни маневрують наявними ресурсами.
Те, що вони перекидають підготовлені сили на Схід – зрозуміло, що там зараз сконцентровано їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору, вони не випускають його з-під контролю та тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано несподіваного активного удару,
– сказала Гуменюк.
Що відомо про загрозу нового наступу Росії
- Про те, що Росія планує нові широкомасштабні наступальні дії, наприкінці 2022 року попереджав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він інформував, що Росія готує близько 200 тисяч військових.
- Водночас голова Міноборони Олексій Резніков нещодавно повідомив, що росіяни мобілізували пів мільйона осіб.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що найскладніша ситуація наразі на Донбасі. За його словами, ситуація там постійно загострюється.
- Окупанти ведуть наступ на кількох напрямках, серед яких Бахмутський і Вугледарський. Там росіяни зазнають справді шалених втрат, але не відмовляються від наступу. Сили оборони вимушені стримувати окупантів у кровопролитних боях.
- Разом з тим, про плани Росії щодо наступу знають союзники України, які вирішили підсилити нашу армію додатковою військовою допомогою. Очікується, що в найближчі місяці Україна отримає до 300 танків, а також БМП та багато іншої важливої зброї.
- Слід зазначити, що 3 лютого США оголосили про новий пакет допомоги, в який вперше увійдуть ракети з дальністю 150 кілометрів. Танки, ракети та інша зброя мають допомогти Україні не тільки відбити атаки росіян, але й піти у свій контрнаступ.