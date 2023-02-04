Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. За її словами, Росія зосереджена на бойових діях на Сході, але зберігається можливість несподіваного удару на Півдні України.

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Окупанти тримають Південь у полі зору

Гуменюк заявила, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій і продовжують ретельно відстежувати тактику Росії. Вона додала, що тактика армії окупантів постійно змінюється.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що росіяни маневрують наявними ресурсами.

Те, що вони перекидають підготовлені сили на Схід – зрозуміло, що там зараз сконцентровано їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору, вони не випускають його з-під контролю та тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано несподіваного активного удару,

– сказала Гуменюк.

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