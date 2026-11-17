Об этом в эксклюзивном интервью на 24 Канале рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Почему российские штурмы замедлились

По словам Мусиенко, в последние месяцы украинские военные фиксируют снижение темпов и интенсивности наступательных действий России.

Причина – колоссальные потери, которых враг реально не ожидал. И они будут расти и дальше– подчеркнул военный.

К слову проблема с пополнением российской армии становится все более ощутимой. По оценке военного эксперта Игоря Романенко, Россия ежемесячно теряет около 49 тысяч военных, тогда как набирает не более 30 тысяч. Из-за такого дисбаланса оккупантам все сложнее восстанавливать численность подразделений.

Но это не означает, что российская армия полностью утратила возможность наступать. Оккупанты пытаются использовать погодные условия, в частности туман и морось, чтобы скрывать передвижения своих подразделений.

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Также на отдельных направлениях противник продолжает применять технику.

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На некоторых участках фронта у России уже не хватает пехоты

Мусиенко отметил, что на отдельных участках фронта заметно существенное ослабление российских войск. Там оккупанты задействуют лишь несколько сотен пехотинцев для проведения штурмов, а сами подразделения постепенно истощаются.

Российское командование пытается переждать этот период, дождаться пополнения, провести ротацию и перегруппировать силы. После этого враг рассчитывает возобновить наступление новыми волнами.

Однако проблемы россиян связаны не только с нехваткой личного состава. На увеличение потерь влияют и удары Сил обороны по вражеской логистике. Из-за них российские подразделения не могут своевременно получать пополнение, боеприпасы и другие необходимые ресурсы.

Наша задача – благодаря увеличению потерь и расширению возможностей для поражения вражеской логистики остановить наступательный потенциал противника– пояснил Мусиенко.

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Он подчеркнул, что тенденции для российской армии сейчас негативные. В то же время оккупанты пока сохраняют возможность проводить штурмы, поэтому говорить о полной остановке их наступления пока рано.

Интересно, что о постепенном замедлении российского наступления также пишет Politico. Издание ссылается на командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола, который связывает это, в частности, с большими потерями российской армии и украинскими контрнаступательными операциями.