Россия теряет десятки тысяч военнослужащих каждый месяц: Politico сообщило о замедлении наступления

Об этом сообщает Politico со ссылкой на командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майора Олега Апостола, который рассказал журналистам о ситуации на фронте и результатах украинских контрнаступательных операций.

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Почему наступление россиян замедляется?

По словам Апостола, несмотря на постоянные атаки, российская армия не может добиться быстрых оперативных успехов, которые позволили бы ей развивать наступление.

Хотя российское наступление продолжается, враг не демонстрирует быстрых оперативных успехов, которые позволили бы ему быстро продвигаться вперед. Они замедляются– отметил командующий.

Он добавил, что захват одной лесополосы за месяц вряд ли можно считать существенным достижением, на основе которого можно развивать дальнейшее наступление.

Одной из причин замедления российского продвижения являются значительные потери личного состава.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что в течение последних месяцев Россия ежемесячно теряла более 40 тысяч военнослужащих погибшими или тяжелоранеными. По предварительным данным, в октябре эта цифра могла превысить 50 тысяч.

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Для сравнения Рютте привел потери США во время войны во Вьетнаме, отметив, что за 14 лет погибли 56 тысяч американских военных.

По оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабного вторжения до июня 2026 года российская армия понесла около 1,4 миллиона потерь, в том числе от 400 до 450 тысяч погибших.

В то же время точные потери обеих сторон неизвестны, ведь ни Украина, ни Россия не обнародуют полных данных.

Каких успехов добились украинские военные?

Олег Апостол рассказал, что в течение 2026 года украинские силы провели две локальные контрнаступательные операции, в результате которых вернули под контроль более 800 квадратных километров территории.

По словам генерала, такие действия имеют не только военное, но и политическое значение. Они демонстрируют международным партнерам, что Украина способна противостоять российскому давлению и добиваться результатов на поле боя.

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Украинские контрнаступательные действия опровергают российские утверждения о невозможности дальнейшего сопротивления и подкрепляют аргументы Украины во взаимодействии с международными партнерами– подчеркнул командующий.

Апостол также обратил внимание на то, что Москва нередко преувеличивает свои территориальные завоевания. По его словам, российские командиры низшего звена могут вводить руководство в заблуждение относительно реальной ситуации на фронте.

В частности, оккупанты иногда отправляют отдельных военных с флагами на определенные позиции, чтобы снять видео и заявить о якобы захвате целых районов. Однако такие солдаты, по словам генерала, обычно быстро гибнут от действий украинских защитников.

Российский флаг на той или иной позиции не обязательно означает, что эта позиция действительно была захвачена и удерживается– пояснил Апостол.

В то же время Politico обращает внимание на существенную разницу между заявлениями Кремля и оценками независимых аналитиков. Россия утверждает, что в течение 2026 года захватила 6 500 квадратных километров украинской территории, тогда как Институт изучения войны (ISW) оценивает ее чистый территориальный прирост всего в 73 квадратных километра.

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Аналитики считают, что Кремль пытается убедить США и других партнеров Украины в неизбежности российской победы, чтобы заставить Киев согласиться на невыгодные условия завершения войны.

Какую тактику применяют ВСУ на фронте?

Командующий ДШВ подчеркнул, что украинские военные проводят операции осторожно, стараясь минимизировать потери личного состава.

По его словам, Украина отдает предпочтение локальным атакам на тех участках фронта, где есть реальные шансы на успех, вместо проведения масштабного контрнаступления.

Во многих случаях главной целью таких действий является стабилизация линии фронта, а не освобождение новых территорий любой ценой.

Он пояснил, что наступление на хорошо подготовленные позиции противника, имеющего численное превосходство, может не принести желаемого результата.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что российская армия ежемесячно теряет примерно на 15 тысяч военнослужащих больше, чем успевает привлечь в свои ряды. Из-за нехватки личного состава оккупанты вынуждены ограничивать масштаб наступательных операций и сосредотачивать усилия на отдельных направлениях.