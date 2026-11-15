Росія втрачає десятки тисяч військових щомісяця: Politico заявило про сповільнення наступу

Про це повідомляє Politico із посиланням на командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Олега Апостола, який розповів журналістам про ситуацію на фронті та результати українських контрнаступальних операцій.

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Чому наступ росіян сповільнюється?

За словами Апостола, попри постійні атаки, російська армія не може досягти швидких оперативних успіхів, які дозволили б їй розвивати наступ.

Хоча російський наступ триває, ворог не демонструє швидких оперативних успіхів, які б дозволили йому швидко просуватися вперед. Вони сповільнюються– зазначив командувач.

Він додав, що захоплення однієї лісосмуги за місяць навряд чи можна вважати суттєвим досягненням, на основі якого можна розвивати подальший наступ.

Однією з причин уповільнення російського просування є значні втрати особового складу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що протягом останніх місяців Росія щомісяця втрачала понад 40 тисяч військовослужбовців загиблими або тяжкопораненими. За попередніми даними, у жовтні ця цифра могла перевищити 50 тисяч.

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Для порівняння Рютте навів втрати США під час війни у В'єтнамі, зазначивши, що за 14 років загинули 56 тисяч американських військових.

За оцінкою американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), від початку повномасштабного вторгнення до червня 2026 року російська армія зазнала близько 1,4 мільйона втрат, зокрема від 400 до 450 тисяч загиблими.

Водночас точні втрати обох сторін невідомі, адже ні Україна, ні Росія не оприлюднюють повних даних.

Яких успіхів досягли українські військові?

Олег Апостол розповів, що протягом 2026 року українські сили провели дві локальні контрнаступальні операції, внаслідок яких повернули під контроль понад 800 квадратних кілометрів території.

За словами генерала, такі дії мають не лише військове, а й політичне значення. Вони демонструють міжнародним партнерам, що Україна здатна протистояти російському тиску та досягати результатів на полі бою.

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Українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження щодо неможливості подальшого опору та підкріплюють аргументи України у взаємодії з міжнародними партнерами– наголосив командувач.

Апостол також звернув увагу на те, що Москва нерідко перебільшує свої територіальні здобутки. За його словами, російські командири нижчого рівня можуть вводити керівництво в оману щодо реальної ситуації на фронті.

Зокрема, окупанти іноді відправляють окремих військових із прапорами на певні позиції, щоб зняти відео та заявити про нібито захоплення цілих районів. Однак такі солдати, за словами генерала, зазвичай швидко гинуть від дій українських захисників.

Російський прапор на певній позиції не обов'язково означає, що ця позиція насправді була захоплена і утримується– пояснив Апостол.

Водночас Politico звертає увагу на суттєву різницю між заявами Кремля та оцінками незалежних аналітиків. Росія стверджує, що протягом 2026 року захопила 6 500 квадратних кілометрів української території, тоді як Інститут вивчення війни (ISW) оцінює її чистий територіальний приріст лише у 73 квадратні кілометри.

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Аналітики вважають, що Кремль намагається переконати США та інших партнерів України в неминучості російської перемоги, щоб змусити Київ погодитися на невигідні умови завершення війни.

Яку тактику застосовують ЗСУ на фронті?

Командувач ДШВ наголосив, що українські військові проводять операції обережно, намагаючись мінімізувати втрати особового складу.

За його словами, Україна віддає перевагу локальним атакам на тих ділянках фронту, де є реальні шанси на успіх, замість проведення масштабного контрнаступу.

У багатьох випадках головною метою таких дій є стабілізація лінії фронту, а не звільнення нових територій будь-якою ціною.

Він пояснив, що наступ на добре підготовлені позиції противника, який має чисельну перевагу, може не принести бажаного результату.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що російська армія щомісяця втрачає приблизно на 15 тисяч військових більше, ніж встигає залучити до своїх лав. Через нестачу особового складу окупанти змушені обмежувати масштаб наступальних операцій і зосереджувати зусилля на окремих напрямках.