Сили оборони "відмінусували" понад 2 тисячі окупантів за добу: які втрати Росії на 15 листопада

Оновлену статистику оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні проти України?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 622 860 (+2 230);

танків – 12 478;

бойових броньованих машин – 25 784 (+34);

артилерійських систем – 52 401 (+46);

РСЗВ – 2 274 (+1);

засобів ППО – 1 756;

літаків – 452;

гелікоптерів – 356;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 608 803 (+1 272);

наземних робототехнічних комплексів – 3 150 (+10);

кораблів і катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 175 158 (+549);

спеціальної техніки – 4 906 (+1);

крилатих ракет – 5 196.



Втрати армії Росії на війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російська армія щомісяця втрачає приблизно на 15 тисяч військових більше, ніж Кремль встигає залучити до війська. Через дефіцит живої сили окупанти змушені скорочувати масштабні наступальні операції та концентрувати зусилля лише на кількох ділянках фронту.

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Сили оборони України щомісяця знешкоджують близько 50 тисяч російських військових, тоді як Росія поповнює свої втрати приблизно на 35 тисяч бійців. Таким чином, за кілька місяців чисельність російського угруповання може скоротитися приблизно на 45 тисяч осіб.

Нині від трьох до п'яти напрямків фактично завмерли, а активні штурми ворог здатний проводити лише на трьох-чотирьох ділянках фронту.