Мінус 15 тисяч щомісяця: військовий експерт пояснив виснаження російської армії

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі 24 Каналу.

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Як дефіцит людей змінює тактику окупантів

За словами експерта, Зараз Сили оборони створюють для ворожих військ стійке від'ємне сальдо, щомісяця знешкоджуючи близько 50 тисяч загарбників. Водночас Кремль спроможний поповнювати свої втрати лише на 35 тисяч бійців за аналогічний період. У підсумку за кілька місяців чисте скорочення угруповання противника сягає близько 45 тисяч солдатів.

Це є глобальною катастрофою для ворога. Але це менше 10% від їхньої чисельності особового складу, яка задіяна у війні з Україною – виходячи з об'єктивних показників у 730 – 750 тисяч осіб– зазначив Сергій Грабський.

За словами фахівця, суттєві втрати змушують противника згортати масштабні наступальні операції. Якщо раніше окупаційні війська намагалися тиснути по широкій лінії зіткнення, то зараз від трьох до п'яти напрямків фактично завмерли. Наразі ворог спроможний проводити активні штурми лише на трьох-чотирьох ділянках, де максимально концентрує власні зусилля.

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Сергій Грабський про виснаження ворога та приховану мобілізацію в РФ: відео

Прихований рекрутинг замість відкритої мобілізації

Військовий експерт також висловив скепсис щодо ймовірності оголошення нової офіційної мобілізації в Росії. Він наголосив, що такий крок є стратегічною дією державного значення й вимагає окремого законодавчого рішення, якого в РФ наразі немає. Замість цього російська влада спирається на перманентне приховане залучення живої сили.

Офіційної мобілізації як такої ми не спостерігаємо. Вони проводять набір на строкову службу та примушують підписувати контракти, рекрутують іноземців із країн Центральної Азії та точково забирають чоловіків у регіонах, щоб уникнути протестів– пояснив військовий експерт.

Спроможність залучати близько 350 тисяч осіб на рік дозволяє агресору тримати нинішній темп поповнення ще до 3 років із загального резерву в 1 мільйон осіб. Раніше аналітики також зазначали, що наступ окупантів сповільнився на більшості відтинків фронту саме через значний брак піхоти.