Минус 15 тысяч каждый месяц: военный эксперт объяснил причины истощения российской армии

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире 24 Канала.

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Как нехватка личного состава меняет тактику оккупантов

По словам эксперта, в настоящее время Силы обороны создают для вражеских войск устойчивый отрицательный баланс, ежемесячно уничтожая около 50 тысяч захватчиков. В то же время Кремль способен восполнять свои потери лишь на 35 тысяч бойцов за аналогичный период. В итоге за несколько месяцев чистое сокращение группировки противника достигает около 45 тысяч солдат.

Это глобальная катастрофа для врага. Но это менее 10% от численности их личного состава, задействованного в войне с Украиной – исходя из объективных показателей в 730–750 тысяч человек– отметил Сергей Грабский.

По словам специалиста, существенные потери вынуждают противника сворачивать масштабные наступательные операции. Если раньше оккупационные войска пытались давить по широкой линии соприкосновения, то сейчас от трех до пяти направлений фактически замерли. В настоящее время враг способен проводить активные штурмы лишь на трех-четырех участках, где максимально концентрирует свои усилия.

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Сергей Грабский об истощении врага и скрытой мобилизации в РФ: видео

Скрытый рекрутинг вместо открытой мобилизации

Военный эксперт также выразил скептицизм относительно вероятности объявления новой официальной мобилизации в России. Он подчеркнул, что такой шаг является стратегическим действием государственного значения и требует отдельного законодательного решения, которого в РФ пока нет. Вместо этого российские власти опираются на постоянный скрытый набор живой силы.

Официальной мобилизации как таковой мы не наблюдаем. Они проводят набор на срочную службу и заставляют подписывать контракты, вербуют иностранцев из стран Центральной Азии и точечно забирают мужчин в регионах, чтобы избежать протестов– пояснил военный эксперт.

Способность привлекать около 350 тысяч человек в год позволяет агрессору поддерживать нынешний темп пополнения еще до 3 лет за счет общего резерва в 1 миллион человек. Ранее аналитики также отмечали, что наступление оккупантов замедлилось на большинстве участков фронта именно из-за значительной нехватки пехоты.