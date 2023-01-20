Глава Запорожской районной военной администрации Олег Буряк заверил, что в оккупантов недостаточно сил для этого. Они просто не смогут сломать линию обороны ВСУ на Запорожском направлении.

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Цель врага – укрепить позиции

Как отметил Буряк, в оккупантов недостаточно ресурсов. Они просто физически не смогут осуществить мощное наступление на Запорожском направлении. По словам главы военной администрации, силы украинского и российского войск практически идентичны на этом направлении. Но для наступления оккупантам необходимо преимущество хотя бы в 5 раз.

Ну, если у нас десять тысяч, то им нужно пятьдесят, если у нас сорок тысяч, то им нужно двести тысяч на этом направлении. Если бы такая огромная сила накапливалась на той стороне, мы бы все это видели.

– отметил Буряк.

На Юге – артиллерийские бои

На этом сделал акцент полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский. Он заметил, что на Юге нашего государства активно работает артиллерия. Причем с обеих сторон. По его словам, враг изо всех сил пытается повлиять на передний край сил обороны.

Под этим влиянием противник пытается сконцентрировать достаточно сил и средств в районе Васильевки и Орехова (Запорожская область – 24 Канал) с возможным планом продвижения затем в направлении Запорожья,

– отметил Грабский.

В то же время следует понимать, что наши военные постоянно наносят врагу удар. Бьют не только по его переднему краю. Огневого поражения терпят также места скопления живой силы, базы, а также склады с боеприпасами.

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