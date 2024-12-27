Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного 41-й ОМБр Кирилла Сазонова. Стоит отметить, что за минувшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора.

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Готовится ли Россия к наступлению на Днепропетровскую область

Кирилл Сазонов заявил, что Днепропетровская область не является первоочередной целью россиян. К тому же, оккупанты сейчас не могут как раньше наступать сразу на пяти направлениях.

Врагу Днепропетровская область не нужна. То есть если там не будет сопротивления, если будет зеленый свет и открытый путь – конечно, они пойдут. Потому что такая война, такая тактика россиян, они как вода давят везде, где есть щель. Но такого не будет, укрепления, насколько мне известно, там есть,

– сказал военный.

По словам Сазонова, сейчас у россиян нет ресурсов даже на захват Покровска в Донецкой области.

"Брать в лоб" они его не могут и не хотят, потому что понимают, сколько сил они положили на Авдеевку, сконцентрировали там 110 – 120 тысяч только личного состава, много техники. Сейчас на Покровском (направлении, – 24 Канал) 50 – 70 тысяч,

– объяснил Кирилл Сазонов.

Единственный шанс для российских оккупантов – это пытаться охватить город тисками. По словам военного, сейчас вражеские войска продвигаются на юге от Покровска, однако на севере им этого до сих пор не удается.

К слову, ранее украинские военные рассказали, что вблизи Покровска сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий. Однако несмотря на попытки врага прорваться в город, боев в нем и в окрестностях нет.