Полноценного потенциала для того, чтобы взять Харьков на эту минуту у россиян нет. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Возможно, такой потенциал будет осенью, когда Россия нарастит 300 тысячный корпус, но к тому времени как минимум должны заработать F-16.

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Относительно наступления на Харьков есть нюанс

Блицкрига на Харьковском направлении не будет. Он был в начале полномасштабного вторжения, однако даже тогда россияне не смогли оккупировать Харьков.

Блицкриг – внезапное наступление, которого никто не ждет.

Украинцы отбились, несмотря на то, что не ждали эту войну и северные границы страны не были укреплены. Сейчас ситуация кардинально другая. В частности, правительство выделило более 30 миллиардов гривен на фортификации. Эти средства распределены не только по линии боестолкновения, но и по другим областям.

Противник наращивает большую группировку, но достаточно ли будет 50 тысяч. Разберем на примере Авдеевки, которую россияне штурмовали в течение 10 лет, а последняя фаза длилась более 4 месяцев. Там враг убитыми потерял более 15 тысяч своих солдат. Эту цифру можно смело умножать на 3 и получим количество раненых. Итак, выходим примерно на 50 тысяч,

– сказал Черник.

Однако есть нюанс. Авдеевка имела прямой контакт с линией боестолкновения еще с 2014 года. Ее не нужно было проходить в большом километраже.

Как российским войскам пройти 40 километров? Это очень трудно понять. Могут ли они прибегнуть к такому акту суицида? Да почему же нет,

– отметил военный эксперт.

Он напомнил о так называемом принципе "зайти и выйти". Российские войска могут вторгнуться на несколько километров, завязать наши силы и средства, повоевать несколько дней и отойти. Это будет выгодно противнику, ведь Вооруженным Силам Украины придется отвлекать артиллерию с главной линии боестолкновения и держать там довольно большой контингент.

Где россияне наступают на Харьковщине / смотрите на карте

Следующий пример – Бахмут. Более 10 месяцев Россия сражалась за него, потеряв более 22 тысяч убитыми самих вагнеровцев.

Так как им взять миллионный город, который очень сильно укреплен? Не отменяю их безумия, но на эту минуту считаю, что организовать полноценную противную операцию на 40 километров у России не хватает ни сил, ни средств,

– заверил Черник.

Потенциальный сценарий россиян

По данным издания The Economist, одним из сценариев России может быть изоляция Харькова, путем перерезания главной дороги, ведущей в Киев. А другой вариант – переместиться примерно на 10 километров ближе, чтобы восточные окраины Харькова оказались в зоне действия вражеской артиллерии, создав "буферную зону", о которой заявлял Владимир Путин.

Я лично такой концепции пока не разделяю. Харьков и так парализован и полноценно и адекватно не функционирует. Огромное количество населения выехало,

– добавил военный эксперт.

По его мнению, более понятный сценарий, что таким образом россияне пытаются сгенерировать очередную волну беженцев. Однако, если Украина в феврале 2024 года справилась с огромной волной переселенцев, то если сейчас несколько десятков, или даже несколько сотен человек решат эвакуироваться, то не будет глобального социального кризиса.

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