Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что враг пытается южнее Купянска выйти на левый берег реки Оскол.

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Планы врага в районе Купянска

Сейчас, по словам Коваленко, ведутся боевые действия в районе Кругляковки, есть угроза для Колисниковки. Он отметил, если россиянам удастся закрепиться в одном из этих населенных пунктов, то они начнут движение на север через Глушковку, Кившаровку, формируя одновременно от Купянска южный фланг и возможность образования восточного фланга, то есть охват Купянска с обеих сторон.

"Но окружить Купянск невозможно, потому что его фактически на две части разделяет река Оскол, поэтому есть возможность выхода, то есть вывода гарнизона с левого на правый берег. Но то, что россияне могут охватить Купянск с севера, юга и востока (его левобережную часть) – это правда", – отметил Коваленко.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Военно-политический обозреватель не исключает, что противник будет пытаться через Сеньково выйти на левый берег, но там россиянам будет проблематично закрепиться.

Если будут разрушены все переправы, то вряд ли им удастся форсировать Оскол, потому что это немаленькая река,

– отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что по Лимано-Купянской оси украинские силы находятся сейчас в глухой обороне, проводить контратакующие действия по состоянию на сейчас они не имеют возможности. Для этого необходимо достаточное количество сил и средств.

Напомним, задача закрепиться на левом берегу реки Оскол в Харьковской области российское командование поставило оккупантам около 3 месяцев назад. Недавно противник совершил масштабную бронетанковую атаку под Купянском, привлекая ориентировочно 50 единиц техники и большое количество солдат. Россияне хотят занять плацдарм на левом берегу Купянщины, чтобы продвинуться на Купянск-Узловой.