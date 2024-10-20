Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады" Юрий Федоренко отметив, что противник имеет возможность активно применять авиацию с управляемыми авиабомбами. Россияне массово атакуют правобережную часть Купянска.

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Противодействие Сил обороны

Юрий Федоренко отметил, что Вооруженные Силы Украины противодействуют оккупантам, однако, чтобы окончательно остановить противника, необходимы разрешения на применение оружия партнеров.

"Чем больше мы заставляем врага перемещать свою авиацию, тем менее интенсивно он будет применять ее на передней линии соприкосновения", – сказал командир батальона ударных беспилотников.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Задачи врага

Федоренко подчеркнул, что россияне пытаются занять плацдарм на левобережье Купянщины, чтобы потом выйти на Купянск-Узловой.

Сейчас основные усилия противник направляет в районе населенного пункта Кругляковка. Там постоянно продолжаются штурмовые действия.

Где расположена Кругляковка: карта

Военное командование России для осуществления атаки на Харьковщине недавно привлекло чрезвычайно большое количество бронированной техники, более 50 единиц. Дополнительно позиции Сил обороны россияне штурмовали, по словам Федоренко, используя двухколесные мотоциклы и гражданский автотранспорт, который те отобрали от населения на оккупированных территориях.

Противник намеревался максимально быстро выйти на левый берег реки Оскол и закрепиться там. Эта атака была приостановлена благодаря объединенной работе Сил обороны. Только батальон "Ахиллес" в тот день уничтожил 20 единиц техники, а еще 20 было подбито,

– подчеркнул командир.

Оккупанты, конечно же, не прекратили свои штурмовые действия. Они продолжили применять беспилотники для поддержки собственной артиллерии, чтобы максимально близко подойти к позициям ВСУ, и занять их.

Россияне действуют комбинированно, применяя различные тактики передвижения, чтобы, несмотря на потери, штурмовые действия продолжались непрерывно.

Силам обороны, несмотря на все, удалось приостановить продвижение противника, но он ищет новые резервы. Вчера (19 октября – 24 Канал) россияне использовали 17 единиц легкобронированной и бронированной техники, из них 15 были уничтожены на поле боя,

– отметил Юрий Федоренко.

Бригады Сил обороны, которые держат Харьковское направление имеют четкую координацию и коммуникацию, чтобы останавливать продвижение противника, который, к сожалению, имеет численное преимущество.