Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади" Юрій Федоренко зазначивши, що противник має можливість активно застосовувати авіацію з керованими авіабомбами. Росіяни масово атакують правобережну частину Куп'янська.

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Протидія Сил оборони

Юрій Федоренко наголосив, що Збройні Сили України протидіють окупантам, однак, щоб остаточно зупинити противника, необхідні дозволи на застосування зброї партнерів.

"Чим більше ми змушуємо ворога переміщувати свою авіацію, тим менш інтенсивно він застосовуватиме її на передній лінії зіткнення", – сказав командир батальйону ударних безпілотників.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Завдання ворога

Федоренко підкреслив, що росіяни намагаються зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янщини, щоб потім вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Зараз основні зусилля противник скеровує в районі населеного пункту Кругляківка. Там постійно тривають штурмові дії.

Де розташована Кругляківка: карта

Військове командування Росії для здійснення атаки на Харківщині нещодавно залучило надзвичайно велику кількість броньованої техніки, понад 50 одиниць. Додатково позиції Сил оборони росіяни штурмували, за словами Федоренка, використовуючи двоколісні мотоцикли та цивільний автотранспорт, який ті відібрали від населення на окупованих територіях.

Противник мав намір максимально швидко вийти на лівий берег річки Оскіл та закріпитись там. Цю атаку було призупинено завдяки об'єднаній роботі Сил оборони. Лише батальйон "Ахіллес" в той день знищив 20 одиниць техніки, а ще 20 було підбито,

– наголосив командир.

Окупанти, звісно ж, не припинили свої штурмові дії. Вони продовжили застосовувати безпілотники для підтримки власної артилерії, щоб максимально близько підійти до позицій ЗСУ, та зайняти їх.

Росіяни діють комбіновано, застосовуючи різні тактики пересування, щоб, попри втрати, штурмові дії тривали безперервно.

Силам оборони, попри все, вдалось призупинити просування противника, але він шукає нові резерви. Вчора (19 жовтня – 24 Канал) росіяни використали 17 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки, з них 15 були знищені на полі бою,

– зазначив Юрій Федоренко.

Бригади Сил оборони, які тримають Харківський напрямок мають чітку координацію та комунікацію, щоб зупиняти просування противника, який, на жаль, має чисельну перевагу.