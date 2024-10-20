Бійці Нацгвардії показали відео, як наші бійці знищують техніку росіян, які намагались розірвати плацдарм Збройних сил України на лівому березі річки Оскіл.
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Що відомо про неймовірну операцію нацгвардійців
Українські військові відбили спробу російської бронетехніки з піхотою захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі спільними зусиллями:
- батальйону ударних безпілотників "Ахіллес",
- спільно з гвардійцями бригади "Буревій",
- прикордонниками бригади "Помста",
- десантниками 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади.
Як наші військові відбили атаку ворога: дивіться відео
Наші військові знищили:
- 8 бойових машин піхоти;
- 3 танки.
Також українська сторона пошкодила 6 бойових машин піхоти та ліквідувала 21 окупанта і "затрьохсотила" 26 ворогів.
Важливо. В ISW писали, що ЗСУ мали успіх в районі Куп'янська. Зокрема, 7 – 14 жовтня відтіснили російські сили з Кругляківки. Також наші військові відбили позиції на вулиці Осінній у північній Кругляківці.