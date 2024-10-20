Бойцы Нацгвардии показали видео, как наши бойцы уничтожают технику россиян, которые пытались разорвать плацдарм Вооруженных сил Украины на левом берегу реки Оскол.

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Что известно о невероятной операции нацгвардейцев

Украинские военные отбили попытку российской бронетехники с пехотой захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу совместными усилиями:

батальона ударных беспилотников "Ахиллес",

совместно с гвардейцами бригады "Ураган",

пограничниками бригады "Месть",

десантниками 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

Как наши военные отбили атаку врага: смотрите видео

Наши военные уничтожили:

8 боевых машин пехоты;

3 танка.

Также украинская сторона повредила 6 боевых машин пехоты и ликвидировала 21 оккупанта и "затрихосотила" 26 врагов.

Важно. В ISW писали, что ВСУ имели успех в районе Купянска. В частности, 7 – 14 октября оттеснили российские силы с Кругляковки. Также наши военные отбили позиции на улице Осенней в северной Кругляковке.