За время этой операции уже удалось освободить более 400 гектаров территории. Об этом рассказали в ОТГ "Харьков".

Смотрите также Формируется предпосылка для дальнейшей деоккупации земель, – 92 бригада о ситуации на Харьковщине

Россия теряет технику и личный состав на Харьковщине

Силы обороны продвинулись уже на несколько километров. О проведении операции на Харьковщине стало известно 16 октября.

"С начала проведения этой длительной операции благодаря слаженному взаимодействию Сил обороны в составе 13-й бригады НГУ "Хартия" и подразделений ГУР удалось освободить 400 гектаров украинской земли и отбросить противника на несколько километров", – сообщили в ОТУ "Харьков".

Воинами из "Хартии" удалось уничтожить уже 233 оккупантов, еще 300 – были ранены, а 10 – захвачены в плен.

Также во время этой операции уничтожено и повреждено 50 единиц российской бронированной и грузовой техники, а также более 400 фортификационных объектов.

Проведенная операция создала условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины. Ударно-штурмовые действия продолжаются,

– отчитываются в ОТГ "Харьков".

Как проходит освобождение Харьковщины: смотрите видео