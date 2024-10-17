За час цієї операції уже вдалося звільнити понад 400 гектарів території. Про це розповіли в ОТУ "Харків".

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Сили оборони просунулися уже на декілька кілометрів. Про проведення операції на Харківщині стало відомо 16 жовтня.

"З початку проведення цієї довготривалої операції завдяки злагодженій взаємодії Сил оборони в складі 13-ї бригади НГУ "Хартія" та підрозділів ГУР вдалося звільнити 400 гектарів української землі і відкинути противника на декілька кілометрів", – повідомили в ОТУ "Харків".

Воїнами з "Хартії»" вдалося знищити уже 233 окупантів, ще 300 – було поранено, а 10 – захоплено в полон.

Також під час цієї операції знищено та пошкоджено 50 одиниць російської броньованої та вантажної техніки, а також понад 400 фортифікаційних об'єктів.

Проведена операція створила умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини. Ударно-штурмові дії тривають,

– звітують в ОТУ "Харків".

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