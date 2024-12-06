Это 24 Каналу отметил военный аналитик Ян Матвеев. Кроме того, украинские дроны успешно работают и могут уничтожить эти российские катера, в частности.

К теме Собрали 300 катеров для пересечения Днепра: в ВСУ прокомментировали попытку россиян пойти на Херсон

"С одной стороны, есть плохая погода, туманы, дожди. Они немножко снижают действие беспилотников. С другой стороны, в тумане на том же катере легко заблудиться, на что-то наткнуться, утонуть, не доплыть до цели. Поэтому я не думаю, что какие-то операции, бои приведут к серьезным результатам", – сказал он.

Обратите внимание! Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в ближайшие планы захватчиков входит новое наступление на Херсон. В частности, враг собрал 300 лодок для форсирования Днепра. Спикера Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Однако ВСУ готовы противодействовать любому варианту развития ситуации.

Операция будет самоубийством для врага

Ян Матвеев отметил, что высадка захватчиков на правобережье Херсона – это безумная идея. Ведь осуществить ее секретно невозможно. Также нереально перебросить большое количество войск просто на лодках, нужна еще техника.

В таком случае врагу придется строить какой-то понтон. Днепр – огромная река, поэтому нужен огромный понтон. Мы уже видели понтонные мосты возле Антоновского моста, который еще тогда был просто поврежден, а не полностью разрушен.

Для украинской армии такая высадка, если она состоится, была бы большим подарком. Российские войска не просто так ушли с правого берега Днепра. Потому что мостов не стало, они были разрушены. Снабжение почти полностью отрезано. Они поняли, что их сейчас просто уничтожат, возьмут в плен. Без оснащения воевать невозможно,

– подчеркнул военный эксперт.

Если сейчас россияне бросят подразделения в Херсон и снова без снабжения, потому что мостов с тех пор не появилось, то они зайдут в ту же ловушку. Пока они будут высаживаться, туда перебросят дополнительные украинские части. Оккупантов заблокируют, ликвидируют, возьмут в плен и так далее.

"По мостам будут бить и крылатыми ракетами, которых теперь стало немножко больше, ATACMS и чем угодно. Беспилотников стало намного больше. Их развитие сейчас шагает намного вперед. У украинских военных еще больше есть инструментов, чтобы бомбить эти мосты, понтоны и так далее. Поэтому такая операция может иметь вид самоубийства", – добавил Матвеев.

С военной точки зрения проведение такой операции врагом нецелесообразно. Однако если россияне примут такое решение, то ВСУ будут к этому готовы и не дадут врагу достичь целей.