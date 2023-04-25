Об этом 24 Каналу заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Он подчеркнул, что наступление – это когда достаточно бронетехники и обеспечения. В то же время Кирби отметил, что США не знают, где и как именно россияне захотят наступать.

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"У россиян нет никаких возможностей наступать. Наступление – это когда есть прорыв обороны. Они прорывают оборону и в этот прорыв проходит бронетехника, на которую можно посадить какую-то мотопехоту", – заявил он.

Ягун заметил, что мотопехота – это когда есть достаточное количество бронетехники , куда можно спрятать все подразделение.

"И они там на скорости, даже если 10 километров в час, они куда-то там прорываются. Вы можете представить себе 10 километров в час продвижения российских войск, которые не могут продвинуться в Бахмуте?" – сказал генерал-майор СБУ в запасе.

Почему у россиян нет возможностей для наступления: смотрите видео

Оккупанты могут держать оборону

Он отметил, что не говорит о том, что россияне окончательно истощены. По его мнению, оккупанты имеют огромные возможности для позиционной борьбы.

Мы не собираемся оставлять территорию врагу. И маневренная война, которую осуществляет Украина, которая показала свою эффективность, она гораздо более реальна, чем перспектива наступления России,

– подчеркнул Виктор Ягун.

Генерал-майор СБУ в запасе отметил, что россияне пытаются и сейчас наступать в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

"Их наступление как те мясные валы, как мы говорим, которые накатываются на нашу оборону. Они достаточно серьезны и почему они осуществляют их – они ведь сконцентрировали большое количество личного состава и хотят освободить их от тех концентраций", – рассказал он.

Ягун уверен, что россияне хотят зачистить эту территорию для того, чтобы, возможно, потом собрать определенные силы и куда-нибудь прорываться. Он отметил, что была информация о том, что в районе Бахмута появилась новая мотопехотная бригада.

"Возможно, восстановили какие-то старые танки, возможно, отремонтировали те, которые были в боях. Но давайте теперь подумаем, сколько бригад было сформировано Украиной в ближайший период. То есть такие сравнения", – сказал генерал-майор СБУ в запасе.

Работа на истощение

В основном, войска, которые сейчас применяют россияне, это фактически восполнение тех потерь, которые они несут.

Виктор Ягун добавил, что всего за месяц россиянам могут предоставить примерно до 150 единиц техники.

"Это и танки, и бронемашины, которые они могут восстановить, отремонтировать и поставить новое. 120. Они работают на истощение. Они сами работают", – подчеркнул он.

Возможно ли наступление оккупантов