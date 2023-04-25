Об этом 24 Каналу заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Он подчеркнул, что наступление – это когда достаточно бронетехники и обеспечения. В то же время Кирби отметил, что США не знают, где и как именно россияне захотят наступать.
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"У россиян нет никаких возможностей наступать. Наступление – это когда есть прорыв обороны. Они прорывают оборону и в этот прорыв проходит бронетехника, на которую можно посадить какую-то мотопехоту", – заявил он.
Ягун заметил, что мотопехота – это когда есть достаточное количество бронетехники, куда можно спрятать все подразделение.
"И они там на скорости, даже если 10 километров в час, они куда-то там прорываются. Вы можете представить себе 10 километров в час продвижения российских войск, которые не могут продвинуться в Бахмуте?" – сказал генерал-майор СБУ в запасе.
Почему у россиян нет возможностей для наступления: смотрите видео
Оккупанты могут держать оборону
Он отметил, что не говорит о том, что россияне окончательно истощены. По его мнению, оккупанты имеют огромные возможности для позиционной борьбы.
Мы не собираемся оставлять территорию врагу. И маневренная война, которую осуществляет Украина, которая показала свою эффективность, она гораздо более реальна, чем перспектива наступления России,
– подчеркнул Виктор Ягун.
Генерал-майор СБУ в запасе отметил, что россияне пытаются и сейчас наступать в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.
"Их наступление как те мясные валы, как мы говорим, которые накатываются на нашу оборону. Они достаточно серьезны и почему они осуществляют их – они ведь сконцентрировали большое количество личного состава и хотят освободить их от тех концентраций", – рассказал он.
Ягун уверен, что россияне хотят зачистить эту территорию для того, чтобы, возможно, потом собрать определенные силы и куда-нибудь прорываться. Он отметил, что была информация о том, что в районе Бахмута появилась новая мотопехотная бригада.
"Возможно, восстановили какие-то старые танки, возможно, отремонтировали те, которые были в боях. Но давайте теперь подумаем, сколько бригад было сформировано Украиной в ближайший период. То есть такие сравнения", – сказал генерал-майор СБУ в запасе.
Работа на истощение
В основном, войска, которые сейчас применяют россияне, это фактически восполнение тех потерь, которые они несут.
Виктор Ягун добавил, что всего за месяц россиянам могут предоставить примерно до 150 единиц техники.
"Это и танки, и бронемашины, которые они могут восстановить, отремонтировать и поставить новое. 120. Они работают на истощение. Они сами работают", – подчеркнул он.
Возможно ли наступление оккупантов
- Джон Кирби предполагает, что Россия захочет пойти в наступление на некоторых участках, как только улучшится погода. Он отметил, что США усиливают помощь Украине, чтобы украинская армия перешла к контрнаступлению.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что нет угрозы захвата Угледара. По его данным, оккупанты не планируют на других участках фронта начинать наступательные операции.
- Кроме того, начальник украинской разведки подчеркнул, что сейчас нет никаких угроз повторного пришествия с территории Беларуси.