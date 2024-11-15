Журналисты установили геолокацию видео, которое распространяют в российских группах в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Очередная российская ложь

На кадрах, представленных как установление российского флага в Гремяче, зафиксировано совсем другую локацию – противоположный берег реки, удален от населенного пункта. На видео видно, как группа российских военных находится возле моста, а затем, размахивая флагом, возвращается в направлении российской границы, а не к селу.

Согласно данным, территория, на которой, вероятно, находилась российская диверсионно-разведывательная группа, является заболоченной местностью у границы. Этот участок реки Судость отделяет Украину от России.



На фото: красным – Гремяч, черным – место установки флага военными РФ / Фото "Радио Свобода"

Населенные пункты Муравьи, Новоселовка и Колос, расположенные рядом, были отселены ещё осенью 2023 года после подрыва моста. Сейчас эти местности остаются безлюдными.

Ранее российские пропагандисты утверждали, что их войска якобы пересекли границу в Черниговской области, зашли в села Гремяч и Муравьи Новгород-Северского района и установили там российские флаги.