Сейчас угрозы вторжения россиян на Черниговщину нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Информация о Гремяче лживая, – ЦПД

Андрей Коваленко, отметил, что россияне не переходили разрушенный мост через реку Судость вблизи Гремяча.

"Поэтому изначально информация является ложью", – отметил глава ЦПД

Он напомнил, что в июне 2024 года была похожая история с Рыжевкой в Сумской области, где "кто-то где-то появился, снял флаг и убежал".

Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет. Есть исключительно ограниченная угроза ДРГ. История про Гремяч лживая и является исключительно информационной операцией врага. В то же время после такой информационной истории с Рыжевкой враг потерял Суджу на Курщине. Поэтому..

– написал Коваленко.

Напомним, что в ГПСУ также отметили, что россияне не переходили мост и не заходили в село Гремяч.