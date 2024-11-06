Вечером 6 ноября в Чернигове прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Скспільне.

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В городе было громко

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Чернигове. Там была объявлена воздушная тревога.

Позже отметили, что там работают силы противовоздушной обороны. Начальник МВА Дмитрия Брижинский рассказал о взрыве крылатой ракеты в окрестностях Чернигова.

По предварительной информации, пострадал человек. Его состояние уточняется.

Перед этим Воздушные силы проинформировали о ракете на Севере Черниговской области. Впоследствии там написали о второй воздушной цели, курсом на Нежин.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.

Россия часто целится по мирным городам Украины. Целями в основном становятся объекты гражданской инфраструктуры.