Ввечері 6 листопада у Чернігові пролунали вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У місті було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Чернігові. Там було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше зазначили, що там працюють сили протиповітряної оборони. Начальник МВА Дмитра Брижинський розповів про вибух крилатої ракети на околицях Чернігова.

За попередньою інформацією, постраждала людина. Її стан уточнюють.

Перед цим Повітряні сили поінформували про ракету на Півночі Чернігівської області. Згодом там написали про другу повітряну ціль, курсом на Ніжин.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін, тому не нехтуйте власною безпекою, адже звичайна обережність може зберегти життя.

Росія часто цілить по мирних містах України. Цілями здебільшого стають об'єкти цивільної інфраструктури.