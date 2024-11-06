Надвечір 5 листопада росіяни запустили по Харкову дрон типу Shahed-136. Також є ймовірність, що удару завдали російським аналогом "Шахедів" – "Герань-2". Про це детальніше розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Деталі нічної атаки по Харкову

Вперше за доволі тривалий час Харків атакували "Шахедами". Мобільним групам вдалося збити дрон-камікадзе над Шевченківським районом міста. Уламки впали на дорожнє покриття, також у деяких будинках було пошкоджено вікна.

У прокуратурі Харківщини розповіли, що місто, за попередніми оцінками, могли атакувати дронами "Герань-2", які є прямими російськими аналогами іранських "Шахедів". Водночас на деталях, які залишилися після збиття дрона, є відповідні позначки, які полегшать та пришвидшать остаточну оцінку експертів.

Атакують кожного дня, але зазвичай це КАБи, С-300 або С-400. А ось "Шахедів" справді не було дуже довго. Остання атака "Шахедами" була навесні, коли загинуло троє працівників ДСНС. Після того, до сьогодні (5 листопада – 24 Канал), "Шахедів" не було,

– зауважив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Додамо, що атака, про яку згадав мер Харкова, відбулася 4 квітня цього року. Росіяни завдали подвійного удару по житловому будинку, через який і загинуло троє працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Варто також зауважити, що під обстрілами вночі 6 листопада опинилася також і Харківська область, зокрема й Куп'янськ, де продовжується евакуація місцевих.