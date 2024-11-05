У вівторок, 5 листопада, там пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибухи у Харкові
Після обіду, 5 листопада, у Харкові було гучно. О 16:48 журналісти Суспільного повідомили, що в місті чутно вибух.
Через декілька хвилин в поліції Харківської області підтвердили вибухи у Харкові.
В Харкові вибухи! Перебувайте в укриттях,
– ішлося в повідомленні.
Там наголосили, що не можна викладати фото та відео "прильотів".
Невдовзі мер міста Ігор Терехов прокоментував, що відомо про вибухи у місті.
За його словами, попередньо, удар по Шевченківському району, поряд з житловою забудовою. Також є інформація про одного постраждалого.
Олег Синєгубов, глава ОВА, зазначив, що за попередніми даними, є пошкодження житлового будинку. Він вказав, що служби виїхали на місце влучання.
Міський голова Харкова повідомив, що уражень зазнав п'ятиповерховий багатоквартирний будинок. За його словами, на 2, 3, 4 поверхах вибиті вікна. Також біля будинку пошкоджені авто. Відомо, що постраждала одна жінка. Терехов додав, що відповідні служби обстежують місце прильоту.
Попередньо, удар будо завдано "Шахедом",
– повідомив він.