У вівторок, 5 листопада, там пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Харкові

Після обіду, 5 листопада, у Харкові було гучно. О 16:48 журналісти Суспільного повідомили, що в місті чутно вибух.

Через декілька хвилин в поліції Харківської області підтвердили вибухи у Харкові.

В Харкові вибухи! Перебувайте в укриттях,

– ішлося в повідомленні.

Там наголосили, що не можна викладати фото та відео "прильотів".

Невдовзі мер міста Ігор Терехов прокоментував, що відомо про вибухи у місті.

За його словами, попередньо, удар по Шевченківському району, поряд з житловою забудовою. Також є інформація про одного постраждалого.

Олег Синєгубов, глава ОВА, зазначив, що за попередніми даними, є пошкодження житлового будинку. Він вказав, що служби виїхали на місце влучання.

Міський голова Харкова повідомив, що уражень зазнав п'ятиповерховий багатоквартирний будинок. За його словами, на 2, 3, 4 поверхах вибиті вікна. Також біля будинку пошкоджені авто. Відомо, що постраждала одна жінка. Терехов додав, що відповідні служби обстежують місце прильоту.

Попередньо, удар будо завдано "Шахедом",

– повідомив він.