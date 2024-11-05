Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. На щастя, минулося без постраждалих серед населення.

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Які наслідки атаки на Київщину

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що тривога в Київській області тривала майже 10 годин.

В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в одному з районів було пошкоджено вікна приватного будинку. Наразі оперативні служби продовжують фіксувати усі наслідки чергової російської атаки на Київщину.

До слова, у ніч на 5 листопада Росія випустила по Україні 79 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та атакував керованими авіабомбами. 48 ворожих БпЛА вдалося збити, ще 30 – локаційно втрачені. Також один з дронів повернувся в Росію.