Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

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Какие последствия атаки на Киевскую область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что тревога в Киевской области продолжалась почти 10 часов.

В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых БПЛА в одном из районов были повреждены окна частного дома. Сейчас оперативные службы продолжают фиксировать все последствия очередной российской атаки на Киевщину.

К слову, в ночь на 5 ноября Россия выпустила по Украине 79 ударных БПЛА, две управляемые авиационные ракеты и атаковала управляемыми авиабомбами. 48 вражеских БПЛА удалось сбить, еще 30 – локально потеряны. Также один из дронов вернулся в Россию.