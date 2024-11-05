Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ. В целом тревога по разным областям Украины суммарно длилась около 12 часов.

К теме Повреждены многоэтажки, есть раненые: какие последствия ночной атаки на Харьков

Сколько "Шахедов" и ракет сбила ПВО ночью

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 05 ноября 2024 года (с 20:00 4 ноября) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область, а также выпустил 79 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянска, Курска, Орла, что в России.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48-ми вражеских БПЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях,

– указано в отчете.



Как отработала ПВО по Шахедам и ракетам 5 ноября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Военные также рассказали, что 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины. А еще один – вернулся в Россию.

К слову, предыдущих суток, 4 ноября, россияне также запустили по Украине 80 "Шахедов". Тогда ПВО сбила 50 российских беспилотников, еще 27 было локально потеряно.