Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ. Загалом тривога по різних областях України сумарно тривала близько 12 годин.

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Скільки "Шахедів" та ракет збила ППО вночі

Повітряні сили розповіли, що в ніч на 05 листопада 2024 року (із 20:00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, а також випустив 79 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянська, Курська, Орла, що в Росії.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях,

– зазначено у звіті.



Як відпрацювала ППО по Шахедах та ракетах 5 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Військові також розповіли, що 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. А ще один – повернувся в Росію.

До слова, попередньої доби, 4 листопада, росіяни також запустили по Україні 80 "Шахедів". Тоді ППО збила 50 російських безпілотників, ще 27 було локаційно втрачено.