Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Які області під загрозою атаки "Шахедів"

21:07, 4 листопада В Повітряних силах просять жителів Миргорода залишатися в укриттях.

21:06, 4 листопада Частина ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

20:38, 4 листопада "Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.