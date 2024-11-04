Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Які області під загрозою атаки "Шахедів"
21:07, 4 листопада
В Повітряних силах просять жителів Миргорода залишатися в укриттях.
21:06, 4 листопада
Частина ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
20:38, 4 листопада
"Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.
20:07, 4 листопада
Група ударних БпЛА у передмісті Сум.