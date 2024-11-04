Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Какие области под угрозой атаки "Шахедов"

21:07, 4 ноября В Воздушных силах просят жителей Миргорода оставаться в укрытиях.

21:06, 4 ноября Часть ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины.

20:38, 4 ноября "Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.