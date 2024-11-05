Известно, что в результате обстрела КАБами есть разрушения и повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

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Что известно об атаке на Харьков

Около полуночи россияне нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Вследствие этого есть повреждения в жилых домах. Под вражеским обстрелом оказались по меньшей мере два района города.

В Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу, впрочем в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, у одного из них поврежден фасад. Пострадали две женщины, у них резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс.

В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет,

– говорится в сообщении Терехова.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

К слову, ночью, по данным мониторинговых ресурсов, на город летели по меньшей мере 3 КАБа. В местных телеграм-каналах отмечали, что в городе прогремело около 6 взрывов.