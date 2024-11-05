Взрывы прогремели после полуночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Харькове

Несколько минут после полуночи 5 ноября в Воздушных силах сообщили о КАБы курсом на Харьков. Добавим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 23:53 4 ноября.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Журналисты Общественного 7 минут после полуночи сообщили о взрывах в Харькове. Их подтвердил и мэр города.

В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу,

– написал Игорь Терехов.

По данным мониторинговых ресурсов, на город летели по меньшей мере 3 КАБы.

"Еще КАБы курсом на Харьков! Оставайтесь в укрытиях", – снова вскоре сообщили в ПС.

15 минут после полуночи Общественное сообщило о еще одном взрыве в Харькове. "В Харькове продолжают раздаваться взрывы", – снова написали журналисты через минуту.

В телеграм-каналах указывается, что в городе прогремело около 6 взрывов.

"Профильные службы выехали на места попаданий. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", – сообщил Олег Синегубов около половины первого ночи.