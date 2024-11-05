Вибухи прогриміли після опівночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Харкові

Декілька хвилин по опівночі 5 листопада в Повітряних силах повідомили про КАБи курсом на Харків. Додамо, що повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 23:53 4 листопада.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Журналісти Суспільного 7 хвилин після опівночі повідомили про вибухи у Харкові. Їх підтвердив і мер міста.

У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту,

– написав Ігор Терехов.

За даним моніторингових ресурсів, на місто летіли щонайменше 3 КАБи.

"Ще КАБи курсом на Харків! Залишайтесь в укриттях", – знову невдовзі повідомили в ПС.

15 хвилин після опівночі Суспільне повідомило про ще один вибух у Харкові. "У Харкові продовжують лунати вибухи", – знову написали журналісти через хвилину.

В телеграм-каналах вказується, що в місті прогриміло близько 6 вибухів.

"Профільні служби виїхали на місця влучань. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", – повідомив Олег Синєгубов близько о пів на 1 ночі.

Попередньо, удари відбулися по двох районах міста – Шевченківському та Київському. За наявною на зараз інформацією – КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває,

– повідомив невдовзі Ігор Терехов.