Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. Напомним, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие гражданской защиты.

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Киев снова под атакой "Шахедов"

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 22:59. Через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении столицы движется враждебный БпЛА типа "Шахед".

Уже в 23:31 Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны в Киеве.

В столице, в Голосеевском районе, работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал он.

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К слову, минувшей ночью российские беспилотники также атаковали Киев. Обломки вражеских дронов упали на открытой территории в Оболонском и Деснянском районах.