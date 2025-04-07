За март 2025 года враг продвинулся на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние 5 месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 6 апреля.

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Как наступали россияне

По данным Минобороны Великобритании, темпы продвижения россиян в Украине уменьшались ежемесячно, начиная с ноября 2024 года. Оккупанты захватили около:

730 квадратных километров в ноябре 2024 года;

393 квадратных километра в декабре 2024 года;

326 квадратных километров в январе 2025 года;

195 квадратных километров в феврале 2025 года;

143 квадратных километра в марте 2025 года.



Темпы российского продвижения уменьшаются ежемесячно / ISW

В Институте изучения войны проанализировали геолокационные данные, которые подтверждают вышеупомянутую тенденцию. Однако числа различаются из-за возможного использования другой методологии или источников для оценки. По информации ISW, российские захватчики продвинулись примерно на:

627 квадратных километров в ноябре 2024 года;

569 квадратных километров в декабре 2024 года;

427 квадратных километров в январе 2025 года;

354 квадратных километра в феврале 2025 года;

203 квадратных километра в марте 2025 года.

В течение последних недель украинские защитники провели локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстановив утраченные позиции в этих районах и способствуя замедлению российского продвижения.

К слову, аналитики ISW не считают, что США, Украина и Россия смогут договориться о полном прекращении огня "без каких-либо условий" в течение ближайших недель. Там напоминают – Москва требовала от Запада ослабления санкций как предварительное условие для временного перемирия в Черном море.