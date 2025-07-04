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Россияне применяли свою новую тактику

На прошлой неделе, среди белого дня, за селом Яблоновка, что в 10 километрах от границы с Россией, трехместный танк Т-64 или Т-72 из состава 1-й танковой бригады украинской армии вступил в бой с российскими войсками вплотную. Он сделал несколько выстрелов из своей 125-миллиметровой пушки, а затем создал дымовую завесу и стремительно отскочил в безопасное место. Задача выполнена.

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Взрывы танковых снарядов, возможно, ознаменовали конец изнурительной месячной битвы за Сумы. Перехватив инициативу после вытеснения украинских войск из Курской области на западе России, силы численностью около 50 000 россиян вошли в Сумы. Они стремились создать буферную зону вдоль границы и, возможно, даже захватить город Сумы, что в 35 километрах от границы.

Это был тяжелый бой, но меньшие по численности украинские силы, сформированы из частей не менее 10 бригад, каждая из которых имела несколько тысяч человек, остановили продвижение россиян чуть южнее Яблоновки.

"На отдельных участках наши подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают украинские земли в Сумской области", – заявил на днях главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский, примерно в то же время, когда 1-я танковая бригада вступила в бой. "Мы снова сжали около 50 000 личного состава вооруженных сил России, в том числе и элитные бригады воздушно-десантных войск и морскую пехоту", – добавил Сырский.

Россияне применили свою новейшую тактику, в значительной степени оставив позади ценную тяжелую бронированную технику. Потеряв более 20 000 единиц бронетехники и другой тяжелой техники с 2022 года и пытаясь ежегодно производить несколько сотен новых танков Т-90М, россияне все чаще едут в бой на мотоциклах или квадроциклах, или просто идут пешком.

Армия без транспортных средств

Недостаток российской бронетехники в Сумах был поразительным. "Не уверен, что кто-то это заметил, но пока Россия потеряла один MRAP в Сумской области", – отметил 15 июня аналитик Мокласен. "Все делается или пешком, или на велосипеде и квадроцикле", – добавил он.

"Как штурмовая платформа, мотоциклы обычно считаются слабыми и ненадежными. Они редко дают решающие результаты", – объяснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. "Однако, если их использовать должным образом – вместе с огневой поддержкой, поддержкой радиоэлектронной борьбы, беспилотниками и бронетехникой, – они могут быть очень эффективными".

"По цене примерно от 2000 до 4000 долларов за штуку эти мотоциклы гораздо дешевле в замене, чем боевые машины пехоты. Расходы на их обслуживание – минимальны", – добавили во Frontelligence Insight. "Их мобильность и низкий силуэт позволяют легче проходить мимо препятствий и избегать обнаружения. Большие платформы, особенно в сочетании с бортовым оборудованием радиоэлектронной борьбы, легче заметить".

"Мотоциклы можно скрыть даже в небольших зданиях, а в электрических вариантах они почти бесшумны ночью, что сохраняет элемент неожиданности. Мотоцикл может достичь нужной позиции за считанные минуты, опережая шумный, более медленный БМП или танк и сужая окно для реагирования вражеского дрона.

Но чтобы победить украинские силы и захватить и удерживать значительную часть территории, мотоциклетным войскам нужна мощная поддержка. А эта поддержка требует координации, которой до сих пор не хватает многим российским формированиям.

"Вызов, конечно, заключается в выполнении", – отмечает Frontelligence Insight. "Российские войска имели трудности с координацией таких общевойсковых операций даже на уровне роты или батальона, что ограничивает их способность использовать мотоциклы как эффективные средства умножения силы".

Мотовоенные подразделения, лишены защиты беспилотников и дополнительной огневой мощи, которую обеспечивает расположенная поблизости артиллерия, станут легкой добычей для агрессивного танкового экипажа. "Несмотря на стереотипное мнение, что танки устаревшие и неэффективные в современной войне, продолжают быть примеры их успешного использования", – отметила проукраинская Команда разведки конфликтов.

И контратака украинского танка одним танком под Яблоновкой – один из таких примеров. Тот экипаж Т-64 или Т-72, возможно, остановил последнее наступление россиян на этом этапе битвы за Сумы.