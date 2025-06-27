Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что эти 50 тысяч российских бойцов не дойдут до Сум, это группировка больше для обороны, чем для наступления.

Смотрите также "Черный день для российских морпехов": на Сумщине ВСУ разбили "элитное" подразделение россиян

К чему стремились россияне

Эта российская группировка, которая выдавливала украинские войска с Курщины, как отметил Свитан, заскочила на Сумщину. Это произошло, по его мнению, из-за того, что СОУ надо было раньше выходить из Курской области. Эта группировка подпитывается из Рыльска и Льгова, по которым постоянно наносятся удары.

Там работает наша авиация. Украинские войска давят в районе Теткино, они практически перерезают логистику той группировки, которая сейчас топчется по краю Сумской области,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт отметил, что эта российская группировка под давлением истощилась, потому что как минимум полгода она воюет в интенсивном темпе. А усиление для врага на этом направлении не поступает.

Основная задача, которую россияне ставили себе на Сумщине, заключалась в том, чтобы оттянуть украинские войска с основных направлений фронта. Им это, по словам Свитана, удалось, потому что часть войск из Донецкой области перебросили именно туда.

"Это большая проблема и вопрос к Сырскому. Удержали никуда не стремящихся россиян в районе Сум, но в это время, практически разогнав группу "Угледар", на их месте разворачивают корпус, который надо усиливать, потому что он не полностью укомплектован", – заметил Свитан.

Враг сосредоточился на Донетчине

Сейчас, по словам военного эксперта, враг практически подходит с юго-востока к Днепропетровской области. Ныне основная цель противника – расширить сухопутный коридор. Восточная часть Запорожской области, юго-западная часть Донецкой – это места, где сегодня есть основное давление со стороны российской армии. Сейчас, как подытожил Свитан, идет огромный поток техники из Ростова на Мариуполь, затем через Камыш-Зарю движется на это направление.

А в это время Сырский занимается укреплением Сумского направления. Что там укреплять, если со стороны врага там некому наступать? Если на Сумщине ориентировочно 50 тысяч российских оккупантов, то в районе Донбасса находится полмиллиона,

– отметил военный эксперт.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя ситуацию в Сумской области, заявил, что одна из основных задач ВСУ сейчас – это оборона Сумской области. По его словам, украинские силы активно обороняются и освобождают территории в приграничье Сумщины.