В тот день они выполняли задание на территории Украины, должны были закрепиться и эвакуировать своих раненых и погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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Черный день для российских морпехов

По информации военных, большинство российских морпехов было ликвидировано во время боя, еще около десятка – взяты в плен. Захваченные воины свидетельствуют, что их подразделение выполняло задачи по закреплению на украинской территории, в частности в лесополосе, где они должны были удерживать позицию в течение двух-трех недель, обеспечивая эвакуацию раненых и погибших.

Однако план потерпел крах сразу после захода в указанный участок: россиян обнаружили украинские беспилотники, после чего по ним открыли огонь из минометов и атаковали FPV-дронами, включая "Бабу Ягу".

Нас направили закрепиться в лесополосе. Как только мы туда зашли, нас "спалила" "птичка", и по нам начали работать, причем с двух сторон. Летело все,

– рассказывает один из оккупантов.

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Сейчас всем захваченным российским военным оказывается медицинская помощь согласно нормам международного гуманитарного права. В российских пропагандистских кругах этот разгром уже окрестили "черным днем для морской пехоты".