Про це у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, додавши, що ці 50 тисяч російських бійців не дійдуть до Сум, це угруповання більше для оборони, ніж для наступу.

Дивіться також "Чорний день для російських морпіхів": на Сумщині ЗСУ розбили "елітний" підрозділ росіян

Чого прагнули росіяни

Це російське угруповання, яке вичавлювало українські війська з Курщини, як зазначив Світан, заскочило на Сумщину. Це сталося, на його думку, через те, що СОУ треба було раніше виходити з Курської області. Це угруповання підживлюється з Рильська і Льгова, по яких постійно завдаються удари.

Там працює наша авіація. Українські війська тиснуть в районі Тіткіно, вони практично перерізають логістику того угруповання, яке зараз топчеться по краю Сумської області,

– озвучив Світан.

Військовий експерт зазначив, що це російське угруповання під тиском виснажились, бо як мінімум пів року воно воює в інтенсивному темпі. А підсилення для ворога на цьому напрямку не надходить.

Основне завдання, яке росіяни ставили собі на Сумщині, полягало у тому, аби відтягнути українські війська з основних напрямків фронту. Їм це, зі слів Світана, вдалося, бо частину військ з Донеччини перекинули саме туди.

"Це велика проблема і питання до Сирського. Утримали нікуди не націлених росіян в районі Сум, але в цей час, практично розігнавши групу "Вугледар", на їх місці розгортають корпус, який треба посилювати, бо він не повністю укомплектований", – зауважив Світан.

Ворог зосередився на Донеччині

Зараз, зі слів військового експерта, ворог практично підходить з південного сходу до Дніпропетровської області. Нині основна мета противника – розширити сухопутний коридор. Східна частина Запорізької області, південно-західна частина Донецької – це місця, де нині є основний тиск з боку російської армії. Наразі, як підсумував Світан, йде величезний потік техніки з Ростова на Маріуполь, потім через Комиш-Зорю прямує на цей напрямок.

А в цей час Сирський займається укріпленням Сумського напрямку. Що там укріплювати, якщо з боку ворога там нема кому наступати? Якщо на Сумщині орієнтовно 50 тисяч російських окупантів, то в районі Донбасу перебуває пів мільйона,

– наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи ситуацію в Сумській області, заявив, що одне з основних завдань ЗСУ наразі – це оборона Сумської області. З його слів, українські сили активно обороняються та звільняють території в прикордонні Сумщини.