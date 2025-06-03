Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какая ситуация сейчас в Сумской области

Оккупанты продвигаются в трех районах Сумской области и пытаются приблизиться к городу.

Российские военные блогеры утверждают, что армия Кремля уже захватила Алексеевку, Новомихайловку и Кондратовку на севере Сум, а также продвинулись к северной части Андреевки и на запад от Яблоновки и Константиновки.

Враг усилил наземные атаки к северу от Сум в направлении Андреевки, а также на северо-восток – в сторону Юнаковки и Мирополья. Геолокационные кадры, обнародованные 2 июня, свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на север от села Андреевка (севернее Сум) и на северо-восток от села Яблоновка (к северо-востоку от Сум).

Ситуация в Сумской области / Фото ISW

Украинский военный обозреватель Константин Машовец объяснил, что подразделения 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) ведут бои на линии Константиновка – Кондратовка и Владимировка – Алексеевка (все к северу от Сум).

По его словам, подразделения 104-го, 234-го и 237-го десантных полков (все из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии России) действуют на линии Локня–Юнаковка и западнее Локни (северо-восток от Сум).

Ранее Машовец рассказывал, что россияне перебросили в Сумскую область подразделения 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, ЛенВО) с направлений Лиман и Часов Яр для усиления своей группировки на севере Сумщины.

Есть ли риск захвата города

В ISW подчеркнули, что российские чиновники уже давно призывают к созданию "буферной зоны" на юге Сумщины и в последнее время активизировали усилия по созданию информационных оснований для возобновления наступательных действий в сторону Сум.

Вероятно, оккупанты пытаются продвинуться к линии Хотин – Храповщина (на юг и юго-восток от Андреевки и Юнаковки), то есть примерно за 12 – 15 километров от Сум, что позволит вести артиллерийский огонь по всей территории города.

Однако Институт изучения войны продолжает считать, что российским силам вряд ли удастся захватить Сумы в ближайшее время или в среднесрочной перспективе, поскольку Россия не смогла захватить ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч человек с июля 2022 года,

– резюмировали аналитики.

По их мнению, россияне планируют интенсифицировать удары дронами и артиллерией по Сумах для поддержки дальнейшего наступления, а также могут стремиться к проведению полноценной наступательной операции с целью захвата города в будущем.