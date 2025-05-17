Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера 100 отдельной механизированной бригады, майора Сергея Хоминского в эфире Суспильного.

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Что известно о попытках россиян захватить Торецк

По словам пресс-офицера, оккупанты не прекращают обстрелов ни днем, ни ночью. Они используют все возможные виды оружия и прибегают к штурмовым действиям.

Враг очень обеспокоен тем, что он уже 10 месяцев, вопреки прогнозам, которые он сам делал, не может захватить город Торецк,

– подчеркнул Хоминский.

Он добавил, что оккупанты потеряли около 20 тысяч убитыми, а общие потери составили около 50 тысяч личного состава за это время.

Пресофицер отметил, что россиянам нужен Торецк, потому что он открывает дорогу на Константиновку, а она – первый город из пояса четырех городов неоккупированного Донбасса (Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск).

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что у оккупантов вряд ли будет достаточное количество живой силы, материальных средств и возможностей оперативного планирования для того, чтобы окружить Покровск. Также им будет трудно значительно продвинуться в направлении Константиновки в ближайшие месяцы.