Глава Луганской ОВА рассказал "Фабрике новостей", что говорится о Белогоровском, Сватовском и Кременском направлениях. По словам Гайдая, враги иногда меняют стадию активизации, информирует 24 Канал.

Читайте также Фейгин назвал 3 причины, почему большое наступление России невозможно

Что известно о наступлении врага на Луганщине

Глава ОВА рассказал, что оккупанты иногда атакуют больше Белогоровское или Сватовское направление. Однако на Кременском — враги делают акцент.

По словам главы ОВА, буквально 21 февраля наши военные отразили достаточно мощное наступление на Кременском направлении, ведь российские оккупационные войска пытались совершить прорыв с помощью более чем роты тяжелой техники и роты пехоты. Им удалось даже на время где-то прорвать оборону, зайти со стороны.

Однако украинские военные уничтожили часть тяжелой техники оккупантов, часть – успела отойти. Также наши бойцы сильно уничтожали пехоту. Наконец, ВСУ удержали наши позиции.

В принципе такое количество (техники – 24 Канал) и такие наступления уже были. Но та техника, которая стоит у них (врагов – 24 Канал) в резервах, такого еще пока не было. И это им не поможет,

– заявил Гайдай.

Он заверил, что многие атаки от России мы уже видели, однако теперь у нас есть западное оружие, увеличилось и улучшилось ПВО.

Сергей Гайдай рассказал, что при новом полномасштабном наступлении будет тяжело, но все военные все понимают и готовы отбиваться.

Однако глава Луганской областной военной администрации заявил, что определенная фаза наступления врага уже происходит.

Поэтому могу сказать, что активной максимальной фазы еще нет, но отчасти это наступление россиян уже в процессе,

– заявил Гайдай.

Он также рассказал, что на Сватовском направлении россияне тоже накапливают силы и средства, и наши Силы обороны каждый день там уничтожают технику и личный состав врага.

Кроме того, Сергей Гайдай рассказал, что пленные кадыровцы – это "золотой" фонд обмена. Ведь россияне соглашаются менять одного кадыровца на десять украинских военных, иногда даже больше.

Данилов заявил, что большое наступление России угасло

Алексей Данилов 21 февраля заявил, что большое наступление России уже началось, однако оккупанты совсем не имеют весомых успехов. Ведь наши защитники продолжают наносить им катастрофические потери.

Словосочетание "большое наступление", как они хотели, уже угасло. Большое наступление, как они планировали, оно уже по их замыслу длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну,

– заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также заверил, что Украина пойдет в контрнаступление только после того, как соответствующее решение будет принято на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Следует заметить, что украинская разведка говорила о планах России снова наступать. В частности, с большей ставкой на воздушно-десантные войска. По словам Буданова, большое наступление россиян уже продолжается. Что об этом известно – читайте здесь.