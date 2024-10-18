Об этом рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Оборона Селидово продолжается

По словам Музычука, оккупанты активно применяют авиацию, и за короткий промежуток времени могут осуществлять до 10 ударов авиабомбами. Цель – разрушить оборонительные укрепления ВСУ и сделать отдельные участки непригодными для защиты.

Противник продолжает плотные обстрелы артиллерией как населенного пункта Селидово, так и по флангам. Наши военнослужащие отмечают, что достаточно активно и плотно применяется авиация. В периоды, когда продолжаются авиационные удары по отдельным районам, по отдельным участкам обороны, за час – два может прилетать до 8 – 10 КАБов,

– рассказал он.

Руслан Музычук отметил, что самые интенсивные боевые действия продолжаются на флангах, где оккупанты пытаются продвинуться по направлению Мариновки и Михайловки. Особенно они давят с южной стороны Селидово, используя штурмовые действия.

Несмотря на активизацию вражеского наступления, украинские военные продолжают оставаться на своих позициях и не дают прорваться россиянам в город.